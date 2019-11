Il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli intervistato dal Corriere Adriatico è tornato sulla brutta prova di Crotone dicendosi comunque fiducioso per il futuro: “In Calabria abbiamo giocato la peggior gara della stagione, a fine primo tempo perdevamo per 2-1 e non abbiamo fatto nulla per provare a pareggiare, ma resto convinto dei mezzi dei ragazzi. Sono certo che possiamo rimetterci sulla strada giusta con l’unione di club, tecnico e calciatori. - continua Pulcinelli – Zanetti è un ottimo allenatore, gli sto vicino confermandogli la mia fiducia. Se l’Ascoli fosse gestita da un tifoso si cambierebbero sei allenatori l’anno. Ricordo ancora che nella scorsa stagione Vivarini fu criticato fin dalla prima gara”.