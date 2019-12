Notizie non positive dall'infermeria dell'Ascoli. Come comunica il club, nella giornata di ieri, Alessio Da Cruz si è sottoposto a un'ecografia che ha evidenziato uno stiramento al tendine della caviglia sinistra: l'attaccante ha immediatamente iniziato il ciclo di terapie del caso, così come Cristian Andreoni, alle prese con una distrazione di primo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.