© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle pagine di PicenoTime.it arrivano le parole in conferenza stampa di Vincenzo Vivarini, tecnico dell'Ascoli, alla vigilia del match contro la Cremonese: "Le chiacchiere stanno a zero e serve solo fare risultato. In questa settimana abbiamo fatto quadrato evidenziando i nostri errori, abbiamo fatto blocco unico con la consapevolezza di venire fuori da questa situazione e da domani speriamo di riprendere il cammino che abbiamo interrotto. Ad eccezione di Lanni e Ardemagni, abbiamo recuperato tutti quindi in questo momento si possono fare le scelte migliori. In questa settimana abbiamo lavorato moltissimo sia sul campo che da un punto di vista mentale e abbiamo trovato la giusta tensione e determinazione, abbiamo messo bene a fuoco gli errori commessi contro la Salernitana e siamo tutti pronti ad uscire da questo momento particolare. Cremonese in una situazione simile alla nostra? Non ci interessiamo della situazione delle altre squadre. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare noi, sarà sicuramente una partita di grande tensione, difficile per entrambe le squadre come la B ci ha abituati ogni settimana. Dovremo essere bravi ad ovviare a tutte le problematiche che potranno sorgere anche durante la gara".