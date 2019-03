© foto di Federico De Luca

Intervista a TuttoMercatoWeb.com per Evaristo Beccalossi, storico ex dell'Inter, ma non solo. Nel suo passato c'è anche la maglia del Brescia e questo è il suo pensiero in merito alla stagione delle Rondinelle e al futuro che attende la stellina Sandro Tonali: "Cellino non è l'ultimo arrivato nel calcio, ha una lunga storia in A con il Cagliari e sta facendo bene anche ora: spero davvero che il Brescia possa tornare in Serie A, terminando al meglio questo campionato. Mi fa molto piacere anche il bel risultato che sta raggiungendo mister Corini, reduce da un paio di esperienze in situazioni non proprio positive. Mi auguro davvero nella promozione. Tonali? E' un ragazzo che conosco molto bene, è stato con me in Under 19, e mi piace molto. Io sono dalla parte dei giovani, e credo sia un bene vedere che anche il CT Mancini punta molto sulle nuove leve: si deve dare fiducia ai giovani".