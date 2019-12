© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sfida fra Cosenza ed Empoli delle 12.30 è stata vinta dai padroni di casa per 1-0 grazie alla rete al 12’ di Jaime Baez. Ma in casa azzurra c’è grande rammarico per una svista arbitrale piuttosto clamorosa avvenuta al minuto 82’. Ricci calcia da fuori area, il pallone colpisce la traversa e poi rimbalza a terra, ampiamente oltre la linea di porta. L’arbitro Pezzuto non concede la rete (il VAR in Serie B non è presente), ma le immagini apaiono piuttosto eloquenti…