Benevento, Barba euforico: "Non vedo l'ora di festeggiare la serie A"

Federico Barba

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il Benevento mi ha voluto fortemente, non appena è arrivata la chiamata ho accettato immediatamente. Non era semplice trovare spazio in una squadra rodata benissimo, prima in classifica e che ha tanti calciatori di spessore. Non era semplice vincere a Cosenza, ma ci siamo riusciti e continuando così la matematica promozione arriverà prima del previsto. Dalla prossima settimana, battendo il Pordenone, ci avviciniamo al grande sogno e non vedo l'ora di festeggiare. Il mio ruolo? In Spagna ho giocato sempre da terzino, ma nasco centrale. Sono duttile e non c'è problema. Ho ritrovato un campionato equilibrato, difficile e combattuto. Come sempre. A me fa tanto piacere essere qui, l'obiettivo è quello di restare l'anno prossimo e tornare in serie A con questa maglia". Così Federico Barba al 90' intervistato da DAZN.