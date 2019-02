Benevento, Bucchi: "Siamo sulla strada giusta. Insigne? Devo valutare"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il tecnico del Benevento Cristian Bucchi ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Cittadella partendo dal probabile forfait di Insigne: “Ieri è stato colpito da un virus influenzale e mi serve tempo per valutarlo. Al suo posto al fianco di Coda posso scegliere fra Asencio, Buonaiuto e Ricci tenendo conto che contro il Cittadella servono uomini in condizioni ottimali perché loro sono una squadra fisica e molto aggressiva. Stimo molto i veneti, sono una squadra che può sempre fare male anche se ultimamente ha ottenuto risultati poco brillanti. - continua Bucchi – Per quanto ci riguarda siam convinti che la strada che stiamo percorrendo sia quella giusta, abbiamo trovato un equilibrio e ora dobbiamo conservarlo. Prima vivevamo periodo di esaltazione in cui ci credevamo invincibili e altri di abbattimento, ma ora siamo diversi”.