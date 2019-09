Benevento, Caldirola: "Derby con la Salernitana? Possiamo vincerlo"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

"Ogni settimana proviamo le nostre cose, ma l'approccio non va cambiato mai: i derby, poi, si preparano da soli, e noi non vediamo l'ora di giocarlo".

Esordisce così, in conferenza stampa, Luca Caldirola, parlando del match contro la Salernitana. Il difensore del Benevento prosegue poi: "Ho avuto modo di conoscere la città e la società, sono molto maturato in questi mesi e ora voglio dimostrare il mio valore sul campo: sono arrivato qui in punta di piedi, ma mi sono ritagliato il mio spazio. Quest'anno poi la musica è cambiata, è presto per parlare ma questo Benevento può fare lunga strada. Il torneo di B è più complicato dell'anno scorso, ci sono formazioni molto più attrezzata, ma credo che ora sia ancora presto per dirlo".

Andando poi al match: "La Salernitana ha ottimi giocato, un grande mister con un curriculum che parla da solo, ma stiamo preparando la gara soprattutto su di noi. Sarà dura, loro avranno la spinta del pubblico ma anche a noi ci seguiranno in tanti. La partita possiamo vincerla".