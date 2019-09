Benevento, Caldirola: "Vittoria importante, sosta con più convinzione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Benevento, Luca Caldirola ha commentato la vittoria ottenuta sul Cittadella: "Vittoria importante per i tre punti, ma anche perché sono arrivati contro un'avversaria che nello scorso anno ci ha negato un sogno. Era fondamentale ottenere il massimo dopo il pareggio di Pisa. Siamo sulla strada giusta. Nei primi minuti li abbiamo pressati alti; a parte il gol fortunoso di Diaw non sono riusciti a fare tiri in porta. I meriti sono nostri, questo è indubbio. Con il Pisa eravamo scesi in campo un po' timorosi dopo la sconfitta in Coppa Italia. Abbiamo dimostrato che ci siamo soprattutto dietro, con la consapevolezza che con la qualità che c'è davanti fai gol. Andiamo verso la sosta con maggiori convinzioni. Montipò? Sta molto meglio. Veniva da un momento complicato, è un ragazzo d'oro e si merita tante soddisfazioni", le sue parole riprese da ottopagine.it.