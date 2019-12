© foto di Federico Gaetano

Il vice-allenatore di Inzaghi, Maurizio D’Angelo, ha presentato la sfida del suo Benevento contro il Chievo Verona a Rai Sport: " Sarà una partita difficile, il nostro mister ha messo in guardia i ragazzi: il Chievo è stato costruito per tornare subito in serie A, sarà una bella sfida. Il nostro segreto? La compattezza e l’unione, cerchiamo sempre di essere un blocco solido: essere squadra era l’obiettivo primario, lo abbiamo dimostrato e siamo orgogliosi di questo. Il campionato è livellato verso l’alto, tante squadre possono ambire alla promozione".