Benevento, Montipò il portiere per la serie A: pronto il rinnovo di contratto

vedi letture

Il Benevento ha un piano per la serie A: piazzare un colpo per reparto, eccezion fatta per la porta, che anche nel massimo campionato sarà difesa da Montipò. Il giovane portiere dei sanniti è un punto fermo della squadra di Inzaghi e per il classe '94 è pronto il rinnovo di contratto. Il club gli metterà accanto un secondo portiere di esperienza, mentre Gori continuerà a fare il terzo. Lo riporta Il Mattino