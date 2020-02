vedi letture

Benevento-Pordenone, formazioni ufficiali: Tesser cambia il centrocampo. Inzaghi conferma Sau

Che il big match abbia inizio.

Perché di questo si tratta, prima contro terza. Alle ore 15:00, infatti, il “Vigorito” ospiterà l’attesa sfida tra Benevento e Pordenone, avversaria in questa 24^ giornata del torneo di Serie B.

Falcidiati dalle assenze i padroni di casa, con Inzaghi che opta per il 4-4-2 preferendo Improta a Del Pinto, e schierando in avanti il tandem Sau-Moncini; per il resto nessuna novità, con Insegne sul lato opposto di Improta e Hetemaj e Viola confermati in mezzo. Pur mantenendo inalterato il 4-3-1-2, è invece mister Tesser a stravolgere il Pordenone: a difendere Di Gregorio, ecco Bassoli e Camporese centrali, con Semenzato e Gasbarro ai lati, mentre a centrocampo è Pasa ad agire da play con Misuraca e Mazzocco ai lati. Il febbricitante Pobega è stato tenuto a riposo, così come Chiaretti, che, pur rientrando dalla squalifica, ha visto preferirsi Tremolada, che agirà a supporto delle due punte Strizzolo e Candellone.

Le formazioni ufficiali:

Benevento (4-4-2): Montipò; Maggio, Barba, Caldirola, Letizia; Insigne, Hetemaj, Viola, Improta; Sau, Moncini

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Bassoli, Camporese, Gasbarro; Misuraca, Pasa, Mazzocco; Tremolada; Strizzolo, Candellone.