Benevento, Volta: "Ho ancora un anno di contratto. Voglio la Serie A con questa maglia"

Intervista a #CasaBenevento in onda su OttoChannel per Massimo Volta difensore del Benevento. Il giocatore ha toccato vari temi, affrontando anche quello legato al suo futuro personale: “Ho un altro anno di contratto col Benevento e intendo rispettarlo, voglio tornare in A dopo 5 anni in B. Nel Sannio mi trovo bene, la città è a misura di famiglia anche se non offre molto. Mi piace passeggiare in centro, incontrare i compagni. Ho legato molto con Insigne, Letizia, Viola”.