ufficiale Massimo Volta scende in Eccellenza: l'ex Samp e Perugia va al Carpenedolo

Riparte dai dilettanti la carriera nel mondo del calcio di Massimo Volta, difensore classe 1987 protagonista in Serie A con le maglie di Sampdoria e Cesena, oltre a quelle di Benevento, Perugia e Vicenza in Serie B. Lo scorso luglio è terminato l'accordo con il Triestina in Serie C, ma nelle ultime ore è arrivato l'annuncio dell'accordo con il Carpenedolo, formazione iscritta al campionato di Eccellenza.