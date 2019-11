© foto di Federico Gaetano

L’ex capitano del Pordenone, e ora dirigente neroverde, Emanuele Berrettoni ha parlato a Il Gazzettino del momento della squadra friulana e degli obiettivi a lungo termine: “Quel che conta è che il Pordenone continui il suo processo di crescita globale, al di là dei singoli protagonisti del periodo. Certo la partita non mi manca e sembra incredibile dirlo dopo una vita in maglietta e calzoncini, ma sono stato io a dire basta. - continua Berrettoni – Il campionato è lunghissimo, ma società, mister e squadra hanno dimostrato di sapere stare in alto con merito e organizzazione”.