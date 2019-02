Bittante: "C'era anche il Vicenza, ma ho preferito il Cosenza"

© foto di Federico Gaetano

Il neo terzino del Cosenza Luca Bittante ha parlato in conferenza stampa della decisione di sposare il progetto calabrese accettando un contratto di solo sei mesi: “C’è anche un’opzione di rinnovo e a giugno se ne parlerà. Il Cosenza è una squadra forte che sta facendo bene dopo una brillante promozione. Mi aveva chiesto anche il Vicenza, ma la Serie B e tutta un’altra cosa e come squadra mi sembravano più forti i rossoblù. - conclude Bittante come riporta Cosenzachannel.it - Corsi? Io non credo che esistano titolari, l’importante è dare al collettivo quel quid in più quando poi si va in campo”.