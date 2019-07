Bivio Covisoc. Come cambia il panorama di Serie B e Serie C

In Serie B solo il Palermo è stato escluso dal prossimo campionato nonostante nei giorni scorsi anche Chievo e Trapani avessero fatto pensare al peggio. In Serie C, invece, tutte le ipotesi della vigilia sono state confermate: Albissola, Lucchese e Siracusa non saranno ai nastri di partenza della prossima stagione per non aver presentato la domanda d'iscrizione, mentre Arzachena e Foggia sono rimaste fuori per aver presentato delle domande non aderenti ai parametri richiesti dalla Lega Pro.

RIPESCAGGI E RIAMMISSIONI - Questa differenziazione "movimenta" anche la scelta delle squadre per il completamento dell'organico della nuova stagione. Le tre società che non hanno presentato domanda d'iscrizione, infatti, lasciano spazio alla riammissione dei club virtuosi retrocessi sul campo (Virtus Verona, Alma Juventus Fano e Bisceglie), mentre gli slot di Arzachena e Foggia verranno coperti da Modena e Reggio Audace. Infine l'Audace Cerignola che prenderà il posto del Venezia riammesso in Serie B al posto del Palermo.