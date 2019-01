© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa della vigilia per Eugenio Corini, tecnico del Brescia. Il manager delle Rondinelle ha analizzato i temi della gara di domani contro il Perugia al 'Curi': "Dessena titolare? Fisicamente l’ho visto molto bene - si legge su Bresciaingol.com - e devo dire che si è calato perfettamente nel nsotro gruppo. L’impatto è stato ottimo. Abbiamo lavorato molto bene ho trovato la squadra in forma sia sotto l’aspetto fisico che mentale è ovvio che mancando la gara ufficiale è serpe un’incognita ricominciare. Ecco perché ho scelto di fare un’amichevole al Rigamonti a metà settimana... Obiettivi? Noi dobbiamo continuare a pensare di partita in partita e mantenere quell'equilibrio che ci ha contraddistinto nel girone d’andata. Dobbiamo rimanere umile se le cose continueranno ad andare bene oppure avere la forza di reagire appena ci saranno degli scivoloni. La sfida col Perugia? Sarà una bella sfida fra due squadre dai valori tecnici importanti. Il Perugia è una squadra di valore e con questi due nuovi acquisti si è rafforzata ancor di più”