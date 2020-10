Brescia, Lopez: "Vittoria fondamentale. Problema fisico? Se stai male non pressi così"

"Siamo contenti per questo risultato, ma dobbiamo continuare a lavorare". Diego Lopez, tecnico del Brescia, non ha dubbi al termine del successo contro il Lecce per 3-0: "Il campionato è difficile e lungo. Sono 3 punti importanti anche per la situazione, che arrivano dopo una sconfitta davvero brutta. Dobbiamo continuare facendo questo, non dobbiamo mollare nulla".

Come valuta la prestazione dei due centrali?

"Sono due giocatori che hanno lavorato molto bene insieme, ma anche Van de Looi ha fatto bene. Sono stati capaci di fare una gran bella partita contro una bella squadra. Non abbiamo trovato grosse difficoltà".

Quanto hanno già appreso i suoi ragazzi?

"Questa è una squadra abituata al 4-3-1-2, hanno già vinto un campionato e sono anni che giocano insieme. Diventa più facile nella gestione, nell'uscita palla al piede ad esempio. Credo che la squadra ha fatto una bella prestazione".

Come è riuscito durante la sosta a dare continuità dal punto di vista fisico?

"Forse non era un problema fisico, se stai male non fai un secondo tempo così a pressare alto. La squadra, per quello che abbiamo visto, ha lavorato molto sull'intensità, così diventa molto più semplice".

Il presidente sentiva molto la partita, ha un pensiero speciale?

"Sapevamo che era una partita importante, si arrivava da una sconfitta brutta. Abbiamo lavorato bene, siamo contenti tutti. È stato un risultato importante".