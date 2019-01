© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non c’è solo Emanuele Calaiò nel mirino del Brescia in casa Parma. Secondo quanto riportato da Bresciaoggi il club lombardo avrebbe messo nel mirino anche l’esperto centrocampista Gianni Munari, classe ‘83, che coi ducali non ha trovato spazio in questa stagione e da tempo è tra gli obiettivi delle Rondinelle (anche prima dell’arrivo di Massimo Cellino alla presidenza). Il Brescia infatti cerca un centrocampista d’esperienza che sia pronto a fare da alternativa ai titolari per non lasciare nulla di intentato nella corsa promozione.