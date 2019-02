Brescia, Tremolada al 90': "Punto importante su campo difficile"

Palermo beffato al 92'. Il Brescia riacciuffa i rosanero con la rete di Luca Tremolada. Il centrocampista, a fine gara, interviene a Dazn. Queste le sue parole: "Una via di mezzo tra un tiro e il cross. Una partita complicata, loro hanno avuto una settimana difficile, sono entrati in campo carichi. Noi però non ci siamo scomposti, abbiamo sofferto, ma è uscita la forza del grande gruppo. Abbiamo un sogno e vogliamo andarlo a prendere. Il pubblico li ha sospinti, pensavamo di non farcela. Favoriti per il campionato? No, non ne parliamo per almeno un mese e mezzo. Ora sotto con il Crotone".