Calciomercato Salernitana, il punto sulle trattative in entrata e in uscita

Il diesse Fabiani

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Sarà un mercato presumibilmente molto intenso per la Salernitana, chiamata a mettere a disposizione del tecnico quei 2-3 tasselli richiesti anche pubblicamente e che potrebbero fare la differenza. Ancora presto per fare nomi in entrata, di certo c’è che si stanno valutando diverse ipotesi soprattutto per il reparto arretrato. Depennato il nome di Rajkovic dalla lista dei papabili, la società potrebbe sfruttare i buoni rapporti con il Parma per fare un nuovo tentativo per Dermaku, elemento molto stimato dal tecnico D’Aversa e che, alla lunga, si è conquistato un buon minutaggio. Molto più semplice arrivare a Christian Dell’Orco, ad un passo dalla Salernitana a luglio prima dell’inserimento del Lecce in massima serie. In salento, però, sta giocando pochissimo e la pista Salerno è presa seriamente in considerazione dal Sassuolo. Sempre in entrata occhio ad Andrè Anderson, richiesto ufficialmente da Ventura: in realtà il centrocampo sembra il reparto più completo e di qualità, non è da escludere che per l’italo-brasiliano il destino possa essere altrove. Forse a Venezia. Quanto all’attacco, almeno un giocatore arriverà. Charpentier dell’Avellino piaceva molto, ma si è rotto il crociato e l’appuntamento è rimandato, da Ascoli non escludono di ragionare sulla base di uno scambio tra Firenze e Ninkovic, finito fuori rosa per motivi disciplinari.

Ma è dalla A che potrebbe arrivare il rinforzo: La Mantia non si muove da Lecce, Vlahovic non è stato mai trattato, seguiti con interesse Di Carmine del Verona, ma soprattutto Moncini della Spal valutato 3 milioni di euro e corteggiatissimo da tutta la cadetteria. Se partisse uno tra Jallow (che piace a Simone Inzaghi) o Giannetti (sondato da Livorno e Venezia) chissà non possa esserci una doppia entrata: un over di spessore e un giovane da far crescere. Si sarebbe proposto Alessandro Rossi che, a Castellammare, sta giocando meno di quanto si aspettava. Se la Cremonese dovesse rinunciare a Ciofani dopo il deludente girone d’andata ci sarebbe un ritorno di fiamma da parte del direttore sportivo Angelo Fabiani, come lasciato intendere in conferenza stampa. In prospettiva si segue Parisi dell’Avellino, uno dei giovani più interessanti d’Italia. In uscita, detto di Firenze, saluteranno la compagnia Morrone (Paganese o Catanzaro) e Kalombo, che potrebbe tornare a Rimini. Offerte per Vannucchi (Avellino), Odjer (Entella) e Djuric (Padova), ma il centravanti non si muove. Il Parma ha offerto anche Luca Siligardi, Tutino viaggia verso Benevento.