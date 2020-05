Calò: "Penso solo alla Juve Stabia. Ma sogno di giocare contro Cristiano Ronaldo"

Intervista ai canali ufficiali della Juve Stabia per Giacomo Calò, centrocampista classe 1997 della formazione di Fabio Caserta. “Qui a Castellammare ho trovato l'ambiente ideale in cui maturare con la giusta serenità - si legge su StabiaChannel.it -, emozioni come quelle vissute contro il Trapani e la Vibonese l'anno scorso saranno sempre parte di me. La vittoria del campionato ha rappresentato una soddisfazione immensa a coronamento di una grandissima stagione del gruppo”.

Il giocatore ha poi parlato della possibilità di una ripresa del campionato cadetto: “Nei prossimi giorni rientrerò per riprendere gli allenamenti dopo aver a lungo lavorato individualmente a casa tramite Skype. Non vedo l’ora di riabbracciare il Menti e lasciarmi andare ai miei classici rituali, vorrà dire riappropriarci di almeno un briciolo di normalità. Vedremo poi cosa accadrà, la situazione attuale è davvero complessa e presto potremmo ritrovarci a disputare un campionato obsoleto senza tifosi anche se alla fine l'obiettivo dovrà sempre essere ottenere i 3 punti. Il futuro? Ora penso solo alla Juve Stabia, anche se sogno, come tutti, di poter un giorno giocare con Messi o Cristiano Ronaldo".