Intervista alle colonne de Il Resto del Carlino per il presidente del Carpi Claudio Caliumi. Sul tavolo la retrocessione del club in Lega Pro e il futuro dello stesso viste le tante voci che circolano in merito ad un possibile disimpegno del patron Bonacini. "C'è tanta amarezza - afferma Caliumi in merito alla retrocessione - perché credevamo di poter ancora raddrizzare la stagione. E' stata una stagione in cui tutto è andato storto. Sono certo che questa squadra vale di più dei 29 punti che ha conquistato".

Futuro? "La delusione è tanta, con gli altri soci non abbiamo ancora affrontato il discorso sul futuro. Lazzarretti? Per ora non ci ha contattato nessuno. Claudio lo conosco ed è una persona che vale".