© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente del Carpi Claudio Caliumi dopo il pareggio interno contro l’Ascoli si è scagliato contro l’ennesimo torto subito dagli emiliani: “Quello che è successo sabato mi lascia sconcertato. Fa rabbia perché sono errori che non dipendono da te che rischiano di pregiudicare tutto. Si può sbagliare una o due volte, ma quando gli errori sono frequenti e consecutivi ti viene da pensare un po'. Non voglio insinuare nulla, ma la realtà è questa. Noi abbiamo commesso degli errori, altrimenti non saremmo in questa posizione di classifica. - continua Caliumi alla Gazzetta di Modena - Sono convinto che fino all’ultimo ce la giocheremo, abbiamo ancora scontri decisivi da giocare, soprattutto in casa, dobbiamo restare attaccati al treno. Tra la curva e la squadra c’è un patto, vedo un gruppo che lotta e e tanta delusione nei loro occhi negli spogliatoi, è un buon segnale”