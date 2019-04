Carpi, Castori: "Per la salvezza tutto passa dalla gara col Pescara"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Fabrizio Castori, allenatore del Carpi, prima della sfida col Pescara è intervenuto nella sua consueta conferenza stampa: "Per continuare a sperare nella salvezza bisogna solo pensare a vincere lunedì. Noi ci crediamo, abbiamo tutte le possibilità per farlo. Tutto passa da questo lunedì sera e devo dire che la squadra ci arriva abbastanza bene, meglio rispetto al match col Lecce. Recupereremo alcuni calciatori e questo aiuta. Rientreranno Cissé e forse anche Mustacchio e Concas che saranno valutati. Serve la serenità giusta per fare bene, io ho cercato di caricare la squadra in vista di questo match col Pescara, che è una squadra molto pericolosa".