Il tecnico del Carpi Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Foggia: “Ogni gara parte dallo 0-0 e mi aspetto una squadra che abbia voglia di fare risultato contro un’altra che ha un organico di alto livello e che senza penalizzazione sarebbe più in alto in classifica. Ci siamo preparati bene, ma sarà il campo a dire in che condizioni saremo dopo 20 giorni di stop. Sfodereremo le nostre armi senza fare calcoli sui nostri avversari, non ci sono risultati scontati in partenza. - continua Castori come riporta Parlandodisport.it - Mercato? Chi è arrivato ha portato motivazioni e freschezza sia mentale che atletica. Kresic è un difensore tosto, Vitale ha qualità e Marsura può giostrare in più ruoli davanti. Ma la cosa più importante è che sono giocatori da Carpi. Mokulu? Quello che posso dire io è che inevitabilmente le voci possono condizionare, ma finché si sta qui si pedala. Io voglio giocatori giovani e che abbiano voglia di correre e fame”.