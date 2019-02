Carpi, Marsura: “Non abbiamo mollato, dedico il gol alla squadra”

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Le dichiarazioni di Davide Marsura dopo Carpi-Spezia 3-2:

“Ci voleva una vittoria come questa, soprattutto perchè contro Verona e Perugia avremmo meritato di più, ma gli episodi non sono stati dalla nostra parte. Speriamo che questo successo possa segnare una svolta, il bello arriva ora. Dobbiamo andare avanti con questa determinazione e ci potremo togliere delle soddisfazioni”.

“Il mio gol? Arrighini è stato bravo, io ho creduto in quel pallone vagante ed è andata bene. Non ho giocato molto nel girone d’andata, ma sicuramente il gol mi dà fiducia per le prossime partite. Non ho una dedica particolare da fare, è una rete per la squadra perchè non meritiamo questa classifica”.

“I tifosi? Ci hanno sempre sostenuto, anche quando eravamo sotto 2-1. Meritavano di tornare a festeggiare una vittoria con noi. Ci voleva una scintilla come quella di oggi. In 5′ siamo riusciti a vincere una partita che sembrava persa. Questo significa che non abbiamo mollato mai”.

“Entrare in questa squadra è stato facilissimo, i ragazzi sono tutti bravissimi, il mister ti fa capire il suo calcio subito, c’è uno staff preparatissimo e si lavora tanto e bene, per questo dico che non meritiamo di stare in fondo”.