Caso Cosenza-Salernitana, Fabiani replica a Trinchera: "È un giocherellone"

vedi letture

Continua il botta e risposta a mezzo stampa fra Cosenza e Salernitana in merito al match dello scorso turno di Serie B terminato 1-0 per i campani ma non omologato dal Giudice Sportivo per una presunta irregolarità al momento di una sostituzione da parte del club calabrese. Ieri in merito si era espresso, proprio dalla società rossoblu il ds Stefano Trinchera, a cui ha poi risposto il collega dei granata Angelo Fabiani dalle frequenze di Radio Sportiva: "Trinchera è un giocherellone e gli dico soltanto che quando mando i miei dirigenti in panchina ognuno deve svolgere i suoi compiti: io non mi permetterei mai di far entrare un giocatore prima che sia uscito l'altro, anche se quelle fasi sono state concitate e loro c'entrano ben poco. La Salernitana non ha tratto nessun beneficio da questa situazione, mi sembra un tentativo maldestro del mio amico Trinchera dire che è colpa dell'arbitro. La panchina del Cosenza doveva accorgersene prima, chi ha detto all'arbitro che c'era qualcosa che non andava è un nostro giocatore: l'arbitro parla col quarto uomo che gli dice che hanno fatto due sostituzioni e che la terza non era autorizzata, e quindi l'arbitro ha fatto benissimo ad ammonire Ba. Io addirittura cambierei il regolamento e darei un rosso diretto a chi entra senza permesso. Ci fidiamo delle istituzioni, si è persa un'ottima occasione per fare bella figura"