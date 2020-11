Cessione Pescara, Pavanati resta in attesa di una risposta dalle banche per la fideiussione

Continua l’attesa di Leonardo Pavanati per subentrare a Daniele Sebastiani alla guida del Pescara. Secondo quanto riporta l’edizione dell’Abruzzo del TGR l’imprenditore starebbe ancora aspettando la risposta delle banche in merito alle fideiussioni, da nove milioni di euro, necessarie per provare a chiudere la trattativa e diventare l’azionista di maggioranza del club biancoazzurro. Pavanati ha infatti una disponibilità di 2 milioni di euro per il rogito e mancano appunto i nove di cui sopra per arrivare alla richiesta di 11 milioni avanzata da Sebastiani.