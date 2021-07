Novara, il sindaco Canelli: "Senza Pavanati non avremmo presentato la domanda"

Nonostante la bocciatura della domanda di iscrizione alla prossima Serie C da parte della COVISOC, il sindaco di Novara Alessandro Canelli difende il neo proprietario del club Leonardo Pavanati spiegando che senza di lui il club sarebbe già sparito: "Più volte ho chiesto agli imprenditori della zona la loro disponibilità a gestire il Novara, ma nessuno ha mai dimostrato interesse. La realtà è che se non ci fosse stato Pavanati, forse nemmeno si sarebbe arrivati a consegnare la documentazione. - si legge su La Stampa - Il presidente non aveva manifestato alcun sentore sulle difficoltà legate all'iscrizione, anzi, era venuto per raccontare il progetto e manifestare l'intenzione di coinvolgere nuovi sponsor. Ora non resta che aspettare, in ogni caso la storia del Novara Calcio deve continuare, qualunque sia la categoria".