Quando il calcio è festa, quando ritrova l'accezione più vera di sport.

Boxing day in Serie B, con il Benevento e i suoi tifosi che si sono sobbarcati una lunga trasferta in Veneto, dove i sanniti hanno giocato (e vinto) contro il Chievo Verona. Ma, prima del match, un gran gesto da parte dei tifosi clivensi. Come riferisce ottopagine.it, infatti, i supporters gialloblù hanno offerto ai tifosi campani delle fette di pandoro, in segno di ospitalità: per festeggiare, comunque fosse andata.