Il ChievoVerona per rinforzare il proprio reparto offensivo starebbe pensando a una promessa del settore giovanile della Roma che negli ultimi mesi è ormai nel giro della prima squadra. Si tratta del classe 2001 Alessio Riccardi. Secondo Seriebnews.com il club veronese starebbe pensando di chiederlo in prestito ai giallorossi, ma sono disposti anche a tentare la via dell’acquisto a titolo definitivo mettendo sul piatto quel Emanuel Vignato, classe 2000, che piace alla Roma e non solo. Quest’ultimo però lascerebbe il Chievo solo a fine stagione.

Per Riccardi però c’è anche un’altra ipotesi sempre in Serie B. Si tratta del Cortone, dove già in passato il club giallorosso ha mandato a crescere i suoi talenti – Florenzi e Tumminello su tutti – e che proprio in virtù di questo rapporto potrebbe essere avvantaggiato rispetto al Chievo.