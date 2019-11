Chievo-Entella, incasso devoluto a Venezia per l'emergenza alluvione

Fonte: https://www.chievoverona.it/

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In uno dei momenti più difficili della storia di Venezia, è necessaria la collaborazione di tutti e anche il ChievoVerona vuole fare la sua parte. In occasione della prossima partita che si giocherà allo stadio Bentegodi, lunedì 25 novembre ore 21.00 ChievoVerona – Virtus Entella, la società gialloblù ha deciso che l’intero incasso della gara sarà devoluto al Comune di Venezia, per fronteggiare l’emergenza maltempo che ha duramente colpito la città.

Durante la partita, inoltre, i giocatori di mister Michele Marcolini indosseranno una maglia con una patch speciale, per sensibilizzare tutti i tifosi su quanto è successo nelle ultime ore nella città veneziana. Come richiesto dai giocatori stessi, le maglie saranno poi vendute attraverso un’asta online e anche il ricavato di questa attività sarà interamente devoluto al Comune di Venezia.

Al fianco del ChievoVerona ci saranno le giocatrici del Fortitudo Chievo Women: tutte le ragazze gialloblù, impegnate nel campionato di Serie B il giorno prima contro il Cittadella, saranno presenti allo stadio Bentegodi lunedì 25 novembre in occasione di ChievoVerona – Virtus Entella per portare anche loro, attraverso l’acquisto dei biglietti, un contributo alla causa.