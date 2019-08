© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Segre, perché dal Torino potrebbero arrivare ulteriori rinforzi per un Chievo Verona ancora alla ricerca dell'attaccante. Il club starebbe infatti valutando due piste, che sulla carta appaiono diametralmente opposte: la prima è legata a Stefano Pettinari, lo scorso anno al Crotone ma di proprietà del Lecce (e reduce da un infortunio), la seconda al giovane Vincenzo Millico. Classe 2000, torinese, per lui il Chievo sta parlando proprio con il Torino, nell'ambito dell'operazione Segre.

A riferirlo è il Corriere di Verona.