Il responsabile dell’area tecnica del ChievoVerona Sergio Pellissier sul sito del club veneto ha parlato dell’iniziativa di devolvere l’intero incasso della sfida contro la Virtus Entella al Comune di Venezia per fronteggiare i danni dell’alluvione che sta colpendo la città lagunare: “D’accordo con il Presidente Luca Campedelli abbiamo voluto prendere questa decisione perché davanti a questi disastri che mettono in ginocchio una città e intere famiglie bisogna unirsi e non dividersi. Vogliamo portare il nostro aiuto, e ancor di più con la nostra azione speriamo di sensibilizzare tutti i nostri tifosi, affinché possano anche loro dare una mano a chi in questi giorni ha perso tutto quello che ha costruito in una vita. Se c’è un valore che al popolo del Chievo non è mai mancato, questo è il valore della solidarietà, unito a quello dell’amicizia e della sportività. Chiedo a tutti i nostri tifosi di dimostrarlo ancora una volta, acquistando il biglietto della partita contro la Virtus Entella, affinché l’incasso devoluto al Comune di Venezia sia il più alto possibile”.