Un giovane talento, Emanuel Vignato, che il Chievo Verona rischia di perdere a giugno. Il trequartista classe 2000, già nel giro della Nazionale Under 19, è infatti in scadenza e adesso, come riferisce il Corriere di Verona, l’ipotesi di rinnovo è sempre più lontana; con sirene estere di un certo rilievo, perché il Barcellona sta continuando a seguirlo.