Cittadella-Cosenza, i convocati di Venturato: sono quattro le defezioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la rifinitura mattutina, in vista del match interno contro il Cosenza, il tecnico del Cittadella Venturato ha reso noto la lista dei 22 convocati per questa 8^ giornata. Il tecnico non potrà contare sugli infortunati Frare, Gargiulo De Marchi e Vrioni.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Maniero, Paleari

Difensori: Adorni, Benedetti, Camigliano, Ghiringhelli, Mora, Perticone, Rizzo, Ventola

Centrocampisti: Branca, Bussaglia, D'Urso, Iori, Pavan, Proia, Rosafio, Vita

Attaccanti: Celar, Diaw, Luppi, Panico.