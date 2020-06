Cittadella, Diaw: "Vogliamo vincerle tutte. Il secondo posto è a soli 6 punti"

Attraverso le colonne de Il Mattino di Padova arrivano alcune dichiarazioni di Davide Diaw, attaccante del Cittadella in vista della ripresa del campionato cadetto: “Venturato? Ci ha detto che adesso dobbiamo provare a vincerle tutte. Probabilmente non ci riusciremo, perché in campo ci sono anche gli altri, ma l’obiettivo non può che essere quello, tanto più se consideriamo che il secondo posto è distante 6 punti e non è irraggiungibile. Le insidie principali? Temo la stanchezza, sia fisica che a livello di concentrazione. In più ora c’è l’aggravante del caldo, che si farà sentire. Credo che nella fase iniziale della ripresa l’entusiasmo spingerà tutti: le difficoltà si presenteranno dopo il primo turno infrasettimanale, intorno alla quarta partita. Lì uscirà chi ha continuato ad allenarsi bene anche in quarantena e potrà contare sulle riserve di energia per andare avanti”.