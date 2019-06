Cittadella, Gabrielli: "Il format giusto per la Serie B è quello a 20"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Il Gazzettino il presidente del Cittadella Andrea Gabrielli ha parlato dell’assemblea di lega in cui si parlerà anche del format della prossima stagione: “Mercoledì ci sarà un’assemblea di Lega, sono convocati tutti i presidenti e ci sarò anch’io. Immagino tratteremo tanti temi spinosi, polemiche e questioni legali. Fastidiosi anche, per chi invece pensa a fare solo calcio. Ci sono mugugni e proteste, ma non credo che la scelta accontentiamo tutti e torniamo a 22 sia quella giusta, non mi aspetto questa decisione. - conclude Gabrielli - Il format approvato da tempo è quello di una B a venti squadre, secondo me quello giusto”.