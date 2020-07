Cittadella, Gabrielli: "Mai stati secondi e con così tanti punti: continuiamo a lottare"

Dalle colonne del Corriere del Veneto - edizione Padova e Rovigo, è intervenuto il presidente del Cittadella Andrea Gabrielli: "Dopo la partita col Perugia ho chiesto se in effetti fossimo mai stati così in alto e ho avuto la conferma che non eravamo mai stati secondi e con così tanti punti arrivati a questo punto della stagione. È una bella soddisfazione, sono veramente contento. Ma ha detto bene Venturato. Andiamo avanti partita dopo partita, questa deve essere la nostra carta vincente. Poi, quando sarà il momento faremo i conti: abbiamo sempre detto che il primo obiettivo erano i 50 punti da conquistare e quelli li abbiamo portati a casa. Adesso possiamo vivere il momento fino in fondo. È un campionato molto equilibrato. Mancano sette partite alla fine, godiamoci questo momento e continuiamo a lottare".