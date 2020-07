Cittadella, Gabrielli: "Playoff obiettivo raggiunto. Vogliamo arrivare più in alto possibile"

Abdrea Gabrielli, numero uno del Cittadella, ha commentato dalle colonne del Corriere del Veneto la vittoria della sua squadra contro il Venezia: "Era un periodo che le cose non ci giravano bene, ma siamo riusciti a risollevarci. Grande prestazione. Devo fare i complimenti ai ragazzi, allo staff, a Venturato e a Marchetti per come hanno saputo gestire questo momento. Colloquio con Tacopina? Da sempre le nostre società hanno ottimi rapporti e ci siamo scambiati qualche idea al termine del primo tempo. Abbiamo parlato anche del Tombolato? Ci siamo solo scambiati qualche idea. Ognuno ha portato la sua esperienza, confrontando i diversi punti di vista. È stato un colloquio cordiale e piacevole. I playoff? Stiamo lavorando per questo obiettivo da un anno intero, e adesso che lo abbiamo centrato cercheremo di arrivare più in alto possibile. Lo scorso anno arrivammo in finale e a 20 minuti dalla fine eravamo in Serie A. Quest’anno siamo di nuovo in ballo e vedremo come andrà. Intanto proviamo a battere l’Entella, per il resto si vedrà più avanti".