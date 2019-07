Cittadella, Iori: "Ripetersi non è facile, ma partiamo con entusiasmo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riferisce Il Mattino di Padova, al primo giorno di ritiro, in casa Cittadella è stato capitan Manuel Iori a fare il punto della situazione, quando una nuova stagione è prossima al via:

"Si riparte, questi primi giorni serviranno per cominciare a conoscere i nuovi, ma è vero, è rimasto un blocco di giocatori più corposo, e sono stati operati degli innesti mirati, tutti ragazzi giovani. Se sono stati scelti dal direttore significa che hanno le caratteristiche giuste per inserirsi qui, sia dal punto di vista tecnico che umano. Sappiamo bene che la nostra base è solida, ma va rinsaldata bene a terra, perché ci attende un campionato difficile, in cui le società che hanno provato a salire in Serie A l’anno scorso e non ci sono riuscite stanno spendendo tanto per rinforzarsi. Noi dobbiamo ripartire con entusiasmo dopo un campionato che ci ha portati alla ribalta, ma sappiamo anche che, proprio perché abbiamo alle spalle una grandissima stagione, non sarà facile ripeterci. Per riprovarci occorrerà lavorare tantissimo. E, al solito, quello che faremo dipenderà solo da noi, non dagli altri".