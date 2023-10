ufficiale Sangiuliano City, dopo l'esonero di Iori ecco un volto noto. Torna Ciceri

Un momento non facile per il Sangiuliano City, che dopo la retrocessione in Serie D dello scorso anno si ritrova ora undicesimo con soli quattro punti in altrettante partite giocate: avvio di stagione che è costato l'esonero all'ex Cittadella Manuel Iori. La società lombarda, però, ha già comunicato il sostituto, ufficializzando il ritorno di Andrea Ciceri sulla panchina gialloverde: il tecnico nella stagione 2021-22 aveva contribuito alla promozione della squadra in Serie C, ed era stato poi alla guida della stessa tra i pro, venendo esonerato e poi richiamato.

Di seguito, la nota:

"Sangiuliano City Srl comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra ad Andrea Ciceri che torna così sulla panchina gialloverde.

Il nuovo tecnico dirigerà il suo primo allenamento nel pomeriggio insieme al viceallenatore Diego Verdini.

Andrea Ciceri verrà ufficialmente presentato con una conferenza stampa, mercoledì 4 ottobre alle ore 18.

La società augura buon lavoro a tutto lo staff".