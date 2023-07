ufficiale Sangiuliano City, è Iori il nuovo allenatore. Pascali sarà nel suo staff

vedi letture

"Sangiuliano City comunica di aver affidato a Manuel Iori il ruolo di allenatore della prima squadra. Nato a Varese nel 1982, il nuovo tecnico gialloverde ha alle spalle una lunga carriera da calciatore e dopo il settore giovanile nel Milan, ha vissuto diverse esperienze tra Serie A, B e C con le maglie di Borgosesia, Legnano, Meda, Carpenedolo, Chievo, Livorno, Torino, Cesena, Padova e Pisa e soprattutto quella del Cittadella, prima dal 2006 al 2009 e poi dal 2015 al 2021, collezionando 339 presenze e 49 reti in maglia granata, diventando così il giocatore con più presenze nella storia del club veneto. Chiusa la carriera da calciatore nel 2021, Iori ha intrapreso quella di allenatore guidando la Primavera granata alla salvezza nella passata stagione".

Con questa nota il club lombardo, retrocesso in Serie D ai play out, ha annunciato il nuovo corso con l'ex bandiera del Cittadella in panchina: "Sono molto contento si essere qui anche perché la società mi ha cercato da subito è da diverso tempo che abbiamo avviato i colloqui. Sono felice di iniziare questa nuova avventura in un club che mi ha messo a disposizione tutto per poter lavorare bene. Oltretutto il fatto che mi abbiano cercato con insistenza ha sicuramente favorito il tutto. - continua Iori parlando anche della presenza di Manuel Pascali, ex capitano del club, nel suo staff - Ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo giocato insieme al Cittadella, vivendo stagioni memorabili, intendiamo il calcio allo stesso modo e lavorare fianco a fianco con una persona come Manuel che conosce molto bene tutto l’ambiente, sarà per me molto importante. Ho giocato in D all’inizio della mia carriera da calciatore, ma poi ho avuto modo di seguirla sempre in questi anni. È un campionato particolare e molto difficile, perché non ti permette grosse alternative, nel senso che per salire di categoria devi per forza di cose arrivare primo, però siamo qui per provare a fare bene e centrare l’obiettivo. La società sta lavorando per creare un mix giusto tra giovani di valore e giocatori più esperti".