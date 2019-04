Cittadella, la delusione di Gabrielli: "Al Tombolato come in trasferta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La scarsa cornice di pubblico per il match dello scorso weekend contro l'Ascoli ha colpito e amareggiato la dirigenza del Cittadella. Una delusione che emerge anche dalle parole del presidente del club veneto Andrea Gabrielli, che fanno eco a quelle a caldo del ds Stefano Marchetti.

"Come in trasfera - "Conosco Stefano da tanti anni e so quanta energia, quanto impegno e quanta passione metta nel lavoro - ha spiegato dalle colonne de Il Mattino di Padova -. Non è possibile arrivare a giocarsi una gara fondamentale per i playoff con gli spalti semivuoti. Il Cittadella meritava una cornice diversa da quella: al Tombolato erano presenti circa 1.500 nostri sostenitori, tantissimi abbonati sono rimasti a casa. La sensazione, ed è capitato spesso in questa stagione nonostante il gruppo di giovani tifosi che sta crescendo in Tribuna Est, era quella di essere in trasferta, anche perché quelli dell’Ascoli hanno vinto nettamente il confronto per come hanno incitato i propri uomini".

Marchetti innamorato - Gabrielli, poi, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a Il Gazzettino: "Stefano si sente talmente innamorato del Cittadella che quando avverte una forma di contestazione come quella di domenica, difende la squadra a spada tratta. Siamo ancora in corsa per i playoff: tutti dobbiamo concentrarci e convergere su questo progetto, in maniera positiva. Dimostriamo di tenere a questa squadra recandoci allo stadio, prima di tutto".