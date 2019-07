Cinque anni non si scordano. Soprattutto così forti e intensi, in una piazza come Roma. Dusan Basta è chilometri percorsi, sudore, fatica, cross. "Cinque anni nella Lazio sono stati bellissimi. Tante belle cose, tante emozioni". Si racconta in esclusiva con Tuttomercatoweb.com, l'esterno...