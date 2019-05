Cittadella, Marchetti: "Battiamo il Palermo ma senza cellulari accesi"

Battere il Palermo per conquistarsi la certezza della partecipazione ai playoff. E' questo l'obiettivo del Cittadella per l'ultima giornata di Serie B. Un traguardo di cui ha parlato Stefano Marchetti, ds del club veneto, dalle colonne de Il Gazzettino: "Non dobbiamo sbagliare l’approccio e la prestazione, poi il risultato è una conseguenza. Dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto, con la consapevolezza di andarcela a giocare senza aspettare, ma per cercare il risultato. Non voglio telefoni accesi in panchina, perché non dobbiamo distogliere l’attenzione dalla nostra partita e non voglio che la squadra sia condizionata da alcun tipo di input".