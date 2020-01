Cittadella, Marchetti: "Comprare tanto per comprare non ha senso"

Intervistato da Il Mattino di Padova il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti ha parlato del mercato spiegando che non si faranno operazioni tanto per fare: “Io andrò avanti per la mia strada cercando di tutelare questa società e fare ciò che è meglio per una realtà importante del nostro calcio, che ha mostrato di sapersi imporre a livello nazionale. Mi auguro che i giocatori che nella prima parte di stagione non sono riusciti a esprimersi possano mostrare il loro valore nella seconda parte di stagione. La rosa è coperta e comprare tanto per comprare non ha senso. E poi ditemi quale attaccante da 20 reti è sul mercato ora. - conclude Marchetti parlando di Moncini - Oggi per lui c’è la fila. Come diceva il presidente Angelo Gabrielli, bisogna ricordarci che il Cittadella deve esserci oggi, domani e dopodomani”.