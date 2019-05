Cittadella, Marchetti: "Finale playoff momento più bello della carriera"

La finale dei playoff di Serie B è un traguardo storico per il Cittadella. Dal club veneto arrivano alcune parole del ds Stefano Marchetti a Il Mattino di Padova: "Momenti belli ne ho vissuti tanti, le vittorie passate restano, ma questo è il livello più alto della mia carriera. Abbiamo fatto una cosa straordinaria, eppure la pagina più bella non è ancora stata scritta e per scriverla servono la rabbia, la cattiveria agonistica e l’umiltà espresse a Benevento. Adesso la difficoltà vera è riuscire a rimanere quelli che siamo stati sin qui. Nelle prossime ore ci verranno addosso la tensione e la pressione, bisognerà essere bravi a gestirle".